شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو لتصعيد المقاومة

"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو لتصعيد المقاومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أدى لتضرر ممتلكات المواطنين وترويع المدنيين الآمنين في بيوتهم.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إن "المقاومة الفلسطينية ومنها كتائب المقاومة الوطنية- قوات الشهيد عمر القاسم وتثبيتاً لمعادلة القصف بالقصف التي كرستها في معركة القدس، أطلقت رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وشددت أن سيف القدس ما زال مُشرعاً ولن يغمد طالما بقي العدوان متواصلاً على شعبنا وأرضه وقدسه وحقوقه الوطنية.

وأضافت الجبهة أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يعكس العقلية الفاشية والعنصرية للاحتلال لن يفلح في ترهيب شعبنا وكسر إرادته، ولن يثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال والأساليب المتاحة كونها السبيل للخلاص من الاحتلال والاستيطان وإنجاز حقوق شعبنا بالحرية والعودة وتقرير المصير".

وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي يأتي تزامناً مع المعركة الوطنية الكبرى التي يخوضها أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وعمليات الإعدام والاعتقال والهدم وشرعنة القوانين العنصرية لتهجير شعبنا ومصادرة وتهويد أرضه ومقدساته.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأسرانا وأرضنا، والعمل على نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال ومحاصرة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

أول حزب فلسطيني يُعلق على نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى

أول حزب فلسطيني يُعلق على نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى

المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

&quot;حريات&quot;: سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

"حريات": سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

(فدا) يؤكد على خطورة إجراءات الاحتلال التعسفية تجاه الأسرى

(فدا) يؤكد على خطورة إجراءات الاحتلال التعسفية تجاه الأسرى

حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال بحق

حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال بحق

مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا ويستنكر اعتداء مستوطن على كنيسة بالقدس

مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا ويستنكر اعتداء مستوطن على كنيسة بالقدس

&quot;الشرطة&quot; تكشف حقيقة القبض على عصابة لتعدين البتكوين في رام الله

"الشرطة" تكشف حقيقة القبض على عصابة لتعدين البتكوين في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة النقد تعقد لقاءً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2023

سلطة النقد تعقد لقاءً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2023

المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

&quot;حريات&quot;: سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

"حريات": سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

(فدا) يؤكد على خطورة إجراءات الاحتلال التعسفية تجاه الأسرى

(فدا) يؤكد على خطورة إجراءات الاحتلال التعسفية تجاه الأسرى

حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال بحق

حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال بحق

مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا ويستنكر اعتداء مستوطن على كنيسة بالقدس

مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا ويستنكر اعتداء مستوطن على كنيسة بالقدس

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

منوعات

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد &quot;ليلة صوت الأرض&quot;

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد "ليلة صوت الأرض"

&quot;قلة أدب وسفالة&quot;.. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل &quot;الجميلة&quot;

"قلة أدب وسفالة".. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل "الجميلة"

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

&quot;حجم الورم كبير&quot;.. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

"حجم الورم كبير".. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;أنا لحبيبي&quot; في أول أيام عرضه؟

كم بلغت إيرادات فيلم "أنا لحبيبي" في أول أيام عرضه؟

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

عربي

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير