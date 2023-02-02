"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعو لتصعيد المقاومة

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إن "المقاومة الفلسطينية ومنها كتائب المقاومة الوطنية- قوات الشهيد عمر القاسم وتثبيتاً لمعادلة القصف بالقصف التي كرستها في معركة القدس، أطلقت رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع".





وشددت أن سيف القدس ما زال مُشرعاً ولن يغمد طالما بقي العدوان متواصلاً على شعبنا وأرضه وقدسه وحقوقه الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أدى لتضرر ممتلكات المواطنين وترويع المدنيين الآمنين في بيوتهم.وأضافت الجبهة أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يعكس العقلية الفاشية والعنصرية للاحتلال لن يفلح في ترهيب شعبنا وكسر إرادته، ولن يثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال والأساليب المتاحة كونها السبيل للخلاص من الاحتلال والاستيطان وإنجاز حقوق شعبنا بالحرية والعودة وتقرير المصير".وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي يأتي تزامناً مع المعركة الوطنية الكبرى التي يخوضها أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وعمليات الإعدام والاعتقال والهدم وشرعنة القوانين العنصرية لتهجير شعبنا ومصادرة وتهويد أرضه ومقدساته.وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأسرانا وأرضنا، والعمل على نزع الشرعية الدولية عن الاحتلال ومحاصرة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.