سلطة النقد تعقد لقاءً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2023

رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة النقد، وجمعية البنوك، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث، لقاءاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2023.وشارك في اللقاء محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، والوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم صادق الخضور، ورئيس جمعية البنوك بشار ياسين، وممثل وكالة الغوث محمد صبح، بحضور عدد من مشرفي وزارة التربية والتعليم، وممثلي المصارف.وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاطات التي سيتم العمل عليها خلال الأسبوع المصرفي للعام الحالي 2023 الذي ستنطلق فعالياته خلال شهر آذار القادم، بهدف توعية الطلبة مالياً وتعريفهم بالخدمات المصرفية، وتعزيز عملية الشمول المالي ووصول الخدمات والمعرفة المصرفية لكافة شرائح المجتمع سيما الطلبة.وأكد المجتمعون على ضرورة أن تركز الفعاليات لهذا العام على تعريف الطلبة بالخدمات المصرفية الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني، وكيفية الاستفادة منها، والتخطيط لمستقبلهم المهني والاقتصادي.وتطرق اللقاء إلى مناقشة آليات تفعيل وتطوير تطبيق "مصرفي" الإلكتروني، من حيث المحتوى والعمل على زيادة عدد مستخدمي التطبيق من الطلبة، بهدف التعرف على الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات الدفع الإلكتروني.وخلال اللقاء كرّم محافظ سلطة النقد عدداً من مشرفي وزارة التربية والتعليم الأكثر تفاعلاً في العمل على نشر تطبيق "مصرفي" بين الطلبة وتعريفهم به وكيفية استخدامه، وقدمت المصارف لهؤلاء المشرفين 10 أجهزة تابلت كهدية لهم على جهودهم.يشار إلى أن الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب هو فعالية سنوية تنظمها سلطة النقد بالتعاون مع جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث وشركاء آخرين، بهدف تعزيز الثقافة المالية والمصرفية وإطلاع طلبة المدارس على التطورات في المنتجات المصرفية وربطها بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ومساعدتهم على التحضير والاستعداد لصناعة مستقبلهم المالي والاقتصادي.