شؤون فلسطينية

أول حزب فلسطيني يُعلق على نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى

أول حزب فلسطيني يُعلق على نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى
إضراب في بيت لاهيا احتجاجًا على القرار
رام الله - دنيا الوطن
عقب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى.

وقال العوض في تصريح مساء الخميس: إنه "ليس من صلاحيات لجنة العمل الحكومي بغزة، إصدار قرار بنقل ما يقارب 700 دونم من أراضي مدينة بيت لاهيا لصالح بلديات أخرى".

واعتبر القرار بالخاطىء الذي يهدد النسيج المجتمعي، مشددًا على تضامنه مع أهالي بيت لاهيا، داعيًا للتراجع عنه فورًا.

وعم الإضراب الشامل اليوم الخميس، كافة أرجاء بيت لاهيا، احتجاجاً على القرار.

وجاء الإضراب بدعوة من أهالي بيت لاهيا، وشمل جميع المحلات التجارية والمدارس الحكومية والمرافق الخدماتية والحيوية، تعبيراً عن رفض القرار.

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