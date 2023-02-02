المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكسن الخميس، إن "الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي إنما هي من المقومات الأساسية لتعزيز الصمود الوطني في مواجهة الاحتلال".





وأضاف المطران حنا: أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من مظالم نحن لا نراهن على زيارة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن وغيرها من الزيارات التي تحمل عناوين براقة ومنها الحد من احتدام التصعيد.





رام الله - دنيا الوطنوشدد أن "المسألة ليست مسألة تصعيد بل هي مسألة احتلال جاثم على صدورنا وشعب يعاني من التنكيل والقمع والظلم، وما حدث مؤخرا في جنين إنما يشير وبشكل واضح إلى سياسة الإرهاب المنظم بحق شعبنا".