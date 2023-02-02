شؤون فلسطينية

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عوني أبو غوش، أن قرية الخان الأحمر شرق القدس، ستبقى صامدة في وجه آلة الحرب والدمار الاحتلالية، وأن حكومة الفاشية لن تستطيع اقتلاع أبناء الخان الأحمر، وسيواصل شعبنا تصديه لكافة المحاولات الرامية لتهجيره واقتلاعه من أرضه.

وأضاف أبو غوش خلال الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر، على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة، يتعرض أهالي الخان الأحمر والتجمعات البدوية شرقي القدس لضغوطات مستمرة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمستوطنين، ولعمليات تحريض كبيرة على هدم القرية وإخلائها لأجل تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الضخم، وهذا يتطلب التواجد اليومي من جماهير شعبنا وتعزيز صمود الخان الأحمر.

وتابع: نحن اليوم أمام مخططات فاشية تخطط حكومة الفاشية في "دولة الاحتلال وغلاة المتطرفين" بعمليات تهجير وضم للأراضي، تبدأ من الخان الأحمر وتستمر نحو كافة أراضي الدولة الفلسطينية بتصاعد غير مسبوق في تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم.

وأكد أبو غوش أن المجتمع الدولي أمام اختبار جدي بالانتقال من لغة البيانات الدبلوماسية والدعوات الخجولة إلى دائرة العمل والفعل بالضغط على الاحتلال الذي يعمل بدعم ورعاية أميركية واضحة لوقف إجراءاته أحادية الجانب ضد الشعب الفلسطيني.

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