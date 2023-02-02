شؤون فلسطينية

"حريات": سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

"حريات": سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان "48" عاماً من بلدة برقة قضاء رام الله، الذي تم تجديد الاعتقال الإداري له لمدة ستة شهور بدلاً من أن تطلق سراحه فوراً.

وحذّر حريات من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي "20" عاماً منذ نحو 4 شهور من بلدة كفر عين شمال غرب رام الله، والذي خضع منذ أيام لعملية منظار، تبين منها أن السرطان قد انتشر في أجزاء جديدة من جسمه، وأنّ حالته تسوء بشكل خطير.

واعتقل عاصف اربع مرات سابقة، وأصيب بالرصاص ثلاث مرات، وكان اعتقاله الأخير في 24/9 من العام الماضي بعد شهر من المطاردة، وشهرين من آخر جلسة كيماوي وعمليات استئصال للأورام في رحلة علاج صعبة في مشفى المطّلع بمدينة القدس.

كما حذر حريات من خطورة الأوضاع داخل السجون ويؤكد أن الحركة الأسيرة مقبلة على تحدّيات كبيرة وإنّ سلطات الاحتلال تستمر بسياساتها تجاه الأسرى من عقوبات وتضييقات وعمليات نقل مستمرة وعزل انفرادي وحرمان من أدنى الحقوق، وبالإضافة لسياسة الإهمال الطبي، حيث تمتنع أيضاً عن إجراء الفحص الدوري لتشخيص الأمراض قبل استفحالها، وتتوعد  بإجراءات لسحب منجزات الحركة الأسيرة.

وشدّد على أهمية الدعم والإسناد للأسرى والوقوف خلفهم في معركتهم المستمرة ضد إدارة السجن وحكومة الاحتلال الفاشية، وطالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بممارسة دورهم والضغط على الاحتلال لإجباره على وقف انتهاكاته بحق الأسرى.

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