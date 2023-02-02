(فدا) يؤكد على خطورة إجراءات الاحتلال التعسفية تجاه الأسرى

أكد الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) في بيان اليوم الخميس، وقوفه إلى جانب أسرانا في سجون الاحتلال وهم يعلنون حالة التعبئة الشاملة، استعدادا لمواجهة الإجراءات التعسفية التي تسعى حكومة الاحتلال لفرضها عليهم.





ودعا (فدا) إلى أوسع حملة تضامن شعبي مع أسرانا، وإلى إسناد هذه الحملة عربيا ودوليا لاحباط هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة.

رام الله - دنيا الوطنوقال عضو اللجنة المركزية لـ (فدا) بسام حسونة إن الأسرى أعلنوا التعبئة الشاملة في كافة السجون استعدادا لمواجهة وطنية واسعة ضد الإجراءات المشار إليها.وأشار إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تأتي عقب زيارة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى السجون الإسرائيلية.وأكد حسونة أن على بن غفير أن يسأل من سبقوه من وزراء، ولوحوا على مدار عقود بفرض أقصى أنواع الإجراءات بحق الأسرى؛ كيف كان مصير إجراءاتهم؟