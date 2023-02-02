"الشرطة" تكشف حقيقة القبض على عصابة لتعدين البتكوين في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم الخميس، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بخصوص القبض على عصابة تعمل على تعدين البتكوين في رام الله.وأوضح ارزيقات، أنه ووفقاً لمعلومات وردت حول تحركات مشبوهة في إحدى المحال يوم أمس برام الله، تحركت على الفور إدارة مكافحة المخدرات والمباحث العامة للمكان حيث عثر على عدد كبير من أجهزة الحاسوب، وبعد التنسيق بين وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة والنيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وتم ضبط عدد من أجهزة الحاسوب.وأضاف: استناداً للتقرير الفني الأولي لوحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة تبين أن هذا المحل يختص بالمشاركة بالعاب الإكترونية فقط ولا يوجد شبهة لوجود جرائم تعدين بتكوين أو أية عملات رقمية.وبَيًن أن التواصل مع شركة الكهرباء ووزارة الاتصالات تم من قبل جهة الاختصاص الرسمية لقطع الخدمات عن المكان لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وصدور تقرير فني نهائي بالخصوص.وناشد ارزيقات الجميع لضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.