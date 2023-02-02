دولي

قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر عقب تحذيرات

قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر عقب تحذيرات
بن غفير يزور سجن نفحة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن طلب وجهه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لمصلحة سجون الاحتلال.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن بن غفير أمر مصلحة السجون بزيادة عمليات البحث في الأقسام والزنازين التي يحتجز داخلها الأسرى الفلسطينيين.

كما ورفعت مصلحة السجون، حالة التأهب بعد تلقي تحذيرات بشأن نية الأسرى فلسطينيين مهاجمة سجانين خلال صلاة الجمعة غدًا، وفق مزاعم الاحتلال.

وقامت بوضع وحدات خاصة على أهبة الاستعداد في السجون، عقب التحذيرات الأخيرة.

ويشار إلى أن بن غفير أصدر قرارًا أول أمس بإغلاق كافة مخابز البيتا أمام الأسرى الفلسطينيين في انتهاك لحقوقهم.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر عقب تحذيرات

قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر عقب تحذيرات

روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفجير خط الغاز &quot;نورد ستريم&quot;

روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفجير خط الغاز "نورد ستريم"

إعلام إسرائيلي يكشف الحالة الصحية لضابط المظليين المُصاب بعملية سلوان

إعلام إسرائيلي يكشف الحالة الصحية لضابط المظليين المُصاب بعملية سلوان

&quot;هآرتس&quot;: السودان في طريقه لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

"هآرتس": السودان في طريقه لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية ترفع تقييمها لمستوى التهديد ضد المستشارة القانونية للحكومة

الشرطة الإسرائيلية ترفع تقييمها لمستوى التهديد ضد المستشارة القانونية للحكومة

نتنياهو يغادر إلى فرنسا للقاء ماكرون

نتنياهو يغادر إلى فرنسا للقاء ماكرون

موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

موعد افتتاح سفارة تشاد في إسرائيل

وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي بنظيره بلينكن في واشنطن

وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي بنظيره بلينكن في واشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال بحق

حمادة: المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة مخططات الاحتلال بحق

مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا ويستنكر اعتداء مستوطن على كنيسة بالقدس

مجلس الكنائس العالمي يؤكد تضامنه مع شعبنا ويستنكر اعتداء مستوطن على كنيسة بالقدس

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

مؤسسات الأسرى تنقل روايات الأسيرات في سجن الدامون

مؤسسات الأسرى تنقل روايات الأسيرات في سجن الدامون

الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة &quot;حبس المسيح&quot; بالقدس

الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة "حبس المسيح" بالقدس

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

وزير الثقافة ينعى الكاتب والإعلامي يحيى رباح

وزير الثقافة ينعى الكاتب والإعلامي يحيى رباح

منوعات

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد &quot;ليلة صوت الأرض&quot;

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد "ليلة صوت الأرض"

&quot;قلة أدب وسفالة&quot;.. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل &quot;الجميلة&quot;

"قلة أدب وسفالة".. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل "الجميلة"

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

&quot;حجم الورم كبير&quot;.. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

"حجم الورم كبير".. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;أنا لحبيبي&quot; في أول أيام عرضه؟

كم بلغت إيرادات فيلم "أنا لحبيبي" في أول أيام عرضه؟

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

عربي

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير