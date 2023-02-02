قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر عقب تحذيرات

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الخميس، عن طلب وجهه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لمصلحة سجون الاحتلال.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن بن غفير أمر مصلحة السجون بزيادة عمليات البحث في الأقسام والزنازين التي يحتجز داخلها الأسرى الفلسطينيين.كما ورفعت مصلحة السجون، حالة التأهب بعد تلقي تحذيرات بشأن نية الأسرى فلسطينيين مهاجمة سجانين خلال صلاة الجمعة غدًا، وفق مزاعم الاحتلال.وقامت بوضع وحدات خاصة على أهبة الاستعداد في السجون، عقب التحذيرات الأخيرة.ويشار إلى أن بن غفير أصدر قرارًا أول أمس بإغلاق كافة مخابز البيتا أمام الأسرى الفلسطينيين في انتهاك لحقوقهم.