شؤون فلسطينية

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء
انتصار الوزير
رام الله - دنيا الوطن
شكرت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة والشعب السعودي الشقيق، على إستئناف مكرمة خادم الحرمين لذوي شهداء وأسرى وجرحى فلسطين، والتي توقفت بشكل طارئ بسبب جائحة (كورونا).

وأكدت الوزير في بيان صدر عن المؤسسة، مساء اليوم الخميس، تقدير القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لهذه الخطوة، لما لها من أثر طيب في نفوس أهالي وعائلات الشهداء.

كما شكرت كافة القائمين على المكرمة والتي امتازت في السابق بالتنظيم وحسن الضيافة، "وهو ما عهدناه من إخوتنا وأشقائنا السعوديين".

وباركت الوزير لأهالي الشهداء هذه المكرمة، متمنية لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأكدت لهم أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ستختار عائلات الشهداء وفق الآليات السابقة، ووفق ما يرد من تعليمات، والتي سيعلن عنها لاحقا في حينه.

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