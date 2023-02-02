معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

رام الله - دنيا الوطن

ترأست وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة، وذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.





وفي البداية، رحبت معايعة بأعضاء المجلس الاستشاري والذي يتشكل من رؤساء وممثلي جمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، بالإضافة لعدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.





وأكدت ضرورة البناء على ما تم إنجازه في سياق تجاوز معيقات و عقبات جائحة كورونا من خلال البدء باستقبال المجموعات السياحية القادمة إلى فلسطين من مختلف دول العالم مما ساهم في بدء تعافي هذا القطاع من آثار الجائحة.





وشددت معايعة على أهمية الاستمرار في انتهاج سياسة سياحية تسويقية تعمل على فتح ـسواق سياحية جديدة، بالإضافة لتطوير الأسواق السياحية الحالية من خلال دراسة كل سوق على حدى واحتياجات ومتطلبات السائح القادم من كل سوق إلى فلسطين، والعمل على جعل فلسطين مقصد سياحي قادر على جذب انتباه المجموعات السياحية من مختلف الأسواق السياحية العالمية.





وتحدثت عن الخطة التسويقية التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار حاليا، والتي تركز على تطوير أساليب تكنولوجية لخدمة السائح في مختلف المعارض السياحية العالمية كتوفير أفلام الواقع الافتراضي لعدد من المواقع السياحية والأثرية في فلسطين، بالإضافة لتوفير معلومات حيوية QR CODE تسمع للسائح بالحصول على مجموعة كبيرة ومميزة من المعلومات عن فلسطين.





