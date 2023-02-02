المجلس الوطني ينعى الكاتب يحيى رباح

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، عضو المجلس، أحد كوادر حركة "فتح" والثورة الفلسطينية، مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية السابق للحركة يحيى رباح.







وقال المجلس، في بيان صدر عنه، إن "فلسطين خسرت برحيل الدبلوماسي والسفير الأسبق يحيى رباح قائدا وكاتبا وفارس من فرسان الكلمة الأوفياء، وقامة وطنية وفكرية اتسمت بالعطاء والالتزام، مشيرا إلى أن الراحل أدى الأمانة وواجبه الوطني تجاه قضية فلسطين بكل إخلاص وبمختلف المياديـن، إلى أن انتقلت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى".

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس وأعضاء المجلس من أبناء شعبنا في الوطن والشتات، ومن عائلة رباح، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".