خريشة: يجب الاتفاق على استراتيجية موحدة لمقاومة الاحتلال

وبين خريشة أن "سياسة هدم المنازل التي يمارسها الاحتلال هي امتداد لسلسلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، مشددا على أن حالة المقاومة في نابلس وجنين تربك المنظومة الأمنية للاحتلال".





وأضاف أن الاحتلال يستهدف مدينة القدس، وحكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للاستيلاء على المناطق المصنفة (ج).

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على ضرورة الاتفاق على استراتيجية موحدة لمقاومة الاحتلال.وأوضح خريشة أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة بحق الفلسطينيين تهدف لتهجيرهم من أرضهم.وأكمل: "المشروع الصهيوني قائم على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم".