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السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين
البرهان يلتقي وزير خارجية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية السودانية، مساء يوم الخميس، عن تقدم في ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع دعوتها لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وقالت الوزارة: إن "اتفاقًا مع إسرائيل على المُضي في تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفة: "دعونا الإسرائيليين لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني".

وتابعت: بحثنا مع إسرائيل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة.

وكان قد التقى اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية حكومة الاحتلال، أيلي كوهين، حسبما ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية.

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