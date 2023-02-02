السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

وتابعت: بحثنا مع إسرائيل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة.







وكان قد التقى اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية حكومة الاحتلال، أيلي كوهين، حسبما ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية السودانية، مساء يوم الخميس، عن تقدم في ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع دعوتها لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.وقالت الوزارة: إن "اتفاقًا مع إسرائيل على المُضي في تطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفة: "دعونا الإسرائيليين لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني".