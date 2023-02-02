شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حولت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن"عوفر"، اليوم الخميس، أسيرين من بلدتي قباطية وجبع جنوب جنين، إلى الاعتقال الإداري.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الاحتلال حول الأسير محمد عادل عفيف حلاوي من قباطية للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ 12 كانون الثاني الماضي، كما حول الأسير نعمان عدنان إسماعيل فاخوري من بلدة جبع للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو معتقل منذ 15 تشرين الثاني 2022.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

أخبار ذات صلة

&quot;الشرطة البحرية&quot; بغزة: استئناف عمل الصيادين داخل البحر غدًا

"الشرطة البحرية" بغزة: استئناف عمل الصيادين داخل البحر غدًا

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

مؤسسات الأسرى تنقل روايات الأسيرات في سجن الدامون

مؤسسات الأسرى تنقل روايات الأسيرات في سجن الدامون

المجلس الوطني ينعى الكاتب يحيى رباح

المجلس الوطني ينعى الكاتب يحيى رباح

الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة &quot;حبس المسيح&quot; بالقدس

الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة "حبس المسيح" بالقدس

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

وزير الثقافة ينعى الكاتب والإعلامي يحيى رباح

وزير الثقافة ينعى الكاتب والإعلامي يحيى رباح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

انتصار الوزير تشكر السعودية على استئنافها مكرمة الحج الخاصة بذوي الشهداء

معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

معايعة تترأس اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع السياحة

مؤسسات الأسرى تنقل روايات الأسيرات في سجن الدامون

مؤسسات الأسرى تنقل روايات الأسيرات في سجن الدامون

الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة &quot;حبس المسيح&quot; بالقدس

الجامعة العربية تدين الاعتداء على كنيسة "حبس المسيح" بالقدس

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

وزير الثقافة ينعى الكاتب والإعلامي يحيى رباح

وزير الثقافة ينعى الكاتب والإعلامي يحيى رباح

أريحا: الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة على حاجز عسكري

أريحا: الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة على حاجز عسكري

&quot;الصحة&quot; تنشر حصيلة الشهداء خلال عام 2022 بالضفة والقطاع

"الصحة" تنشر حصيلة الشهداء خلال عام 2022 بالضفة والقطاع

منوعات

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد &quot;ليلة صوت الأرض&quot;

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد "ليلة صوت الأرض"

&quot;قلة أدب وسفالة&quot;.. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل &quot;الجميلة&quot;

"قلة أدب وسفالة".. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل "الجميلة"

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

&quot;حجم الورم كبير&quot;.. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

"حجم الورم كبير".. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;أنا لحبيبي&quot; في أول أيام عرضه؟

كم بلغت إيرادات فيلم "أنا لحبيبي" في أول أيام عرضه؟

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

عربي

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير