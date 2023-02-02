الاحتلال يحول أسيرين من قباطية وجبع للاعتقال الإداري

حولت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن"عوفر"، اليوم الخميس، أسيرين من بلدتي قباطية وجبع جنوب جنين، إلى الاعتقال الإداري.





وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الاحتلال حول الأسير محمد عادل عفيف حلاوي من قباطية للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل منذ 12 كانون الثاني الماضي، كما حول الأسير نعمان عدنان إسماعيل فاخوري من بلدة جبع للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو معتقل منذ 15 تشرين الثاني 2022.

رام الله - دنيا الوطنوالاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.