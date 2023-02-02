حركة فتح تنعى الكاتب يحيى رباح

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، يحيى رباح، سفير دولة فلسطين الأسبق لدى اليمن، مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية السابق للحركة، الذي وافته المنية مساء الخميس، في مدينة رام الله.







وقالت "فتح"، في بيان النعي، إن فلسطين خسرت برحيل يحيى رباح قامة وطنية وفكرية اتسمت بالعطاء المستمر للوطن.

رام الله - دنيا الوطنوولد الفقيد عام 1941، وانضم إلى حركة "فتح" عام 1966، وتخرج من جامعة عين شمس، من كلية الإدارة والاقتصاد، في جمهورية مصر العربية عام 1968.والراحل كاتب وأديب ومحلل سياسي مخضرم، شغل عدة مواقع قيادية ورسمية خلال مسيرة حافلة بالنضال والعطاء لشعبنا وقضيته العادلة، حيث كان مفوضا سياسيا، ومديرا عاما للإذاعات في منظمة التحرير الفلسطينية، وشغل منصب سفير دولة فلسطين لدى اليمن الشقيق.وفي عام 2010 عينته اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوضا للإعلام والتعبئة الفكرية، وكان عضوا في الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة.كما اختير عام 2017 شخصية العام الإذاعية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الإعلام العرب، كما منحه رئيس دولة فلسطين محمود عباس عام 2019 وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع".