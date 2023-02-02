أريحا: الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم الفارعة على حاجز عسكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز عسكري أقامته عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة أريحا.







وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن الاحتلال اعتقل الشاب قيس كمال سوالمة (23 عاما) على الحاجز المذكور، أثناء عودته من عمله.

رام الله - دنيا الوطنوتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، من خلال حواجز أقامتها منذ السبت الماضي على مداخلها الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج منها.