الأشقر: ادعاء الاحتلال بنية الأسري تنفيذ هجوم داخل السجن مبرر لانتهاكاته

رام الله - دنيا الوطناعتبر رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى ادعاء الاحتلال بوجود معلومات لديه عن نية أسرى تنفيذ هجوم داخل السجن يأتي في سياق خلق ذريعة لتبرير لاستمرار حملات التنكيل والتضييق على الأسرى والتي تصاعدت وتيرتها منذ بداية العام الجاري.وقال الأشقر إن إعلام الاحتلال يروج منذ الصباح ادعاءات على لسان ضباط في إدارة السجون أن لديهم معلومات استخبارية تشير إلى نية الأسرى الأمنيين تنفيذ هجوم داخل السجن ضد طواقم مصلحة السجون سواء بطعن أو محاولة خطف، وهي محاولة مكشوفة من الاحتلال لفرض مزيد من التضييق والإغلاق ومنع الحركة بشكل كامل داخل السجون وتبرير عمليات النقل والاقتحام.وأكد الأشقر أن الأوضاع في سجون الاحتلال تشهد حالة من الغليان مع استمرار إدارة السجون بسياسة التنكيل بالأسرى حيث أقدمت اليوم على نقل 100 أسير من سجن إيشل_ بئر السبع، إلى الأقسام الجديدة في سجن نفحة، وتستمر فى إغلاق قسمي 26 و27 بسجن النقب مع قطع التيار الكهربائي والكانتينا عن الأسرى لليوم السادس على التوالي.