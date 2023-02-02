الناشطة البرغوثي: معادلة الردع التي ينتهجها الاحتلال باءت بالفشل

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن "معادلة الردع التي ينتهجها الاحتلال باءت بالفشل منذ بداياتها".وبينت البرغوثي أنه "وعلى الرغم من عدد الشهداء الذي تجاوز الثلاثين شهيداً منذ مطلع العام الحالي إلا أنه وفي المقابل كان هناك سبعة إسرائيليين قتلوا بعملية نوعية واحدة".وأشارت إلى أن هناك حالة متواصلة من المقاومة بأشكالها المختلفة والتي قاربت 1500 عمل مقاوم في مختلف مناطق الضفة.وأوضحت أن" هذه الوتيرة المتصاعدة في الفعل المقاوم، رد شعب محتل على نهج احتلالي فاشي انتهك كافة المحرمات والخطوط الحمراء لشعبنا الفلسطيني كالمقدسات، والأسرى، وحرم مئات العائلات الفلسطينية الأمن والأمان بهدم المنازل، وترهيب الأطفال بالاقتحامات، والقتل بدم بارد على الحواجز وفي الطرقات".وأكدت على أن انحياز العالم للاحتلال وتبخيسه قيمة الدم الفلسطيني، زرع يقيناً لدى هذا الجيل أن المقاومة هي القوة التي يُصغي لها هذا العالم الظالم.وشددت على أن "هذا الوعي المتزايد بقيمة الفعل المقاوم يثلج الصدور لدى جيل ما عاش معنى الحرية إلا حين سعى بصدقٍ نحوها".