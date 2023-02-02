"الداخلية" بغزة تنشر كشفين جديدين للمسافرين عبر معبر رفح

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وأفادت الوزارة بأنه لا يُسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره الذي يتم تحديده وفق الإعلانات الصادرة عن الهيئة.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية بغزة، مساء يوم الخميس، كشفين جديدين للمسافرين عبر معبر رفح البري.وأفادت الوزارة بأن السفر سيكون للأسماء الواردة في كشف المسافرين رقم (2023/5)، كما وكشف الجوازات المصرية رقم (2023/5).وشددت على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشفين انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.