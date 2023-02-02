"الداخلية" بغزة تنشر كشفين جديدين للمسافرين عبر معبر رفح
نشرت وزارة الداخلية بغزة، مساء يوم الخميس، كشفين جديدين للمسافرين عبر معبر رفح البري.
وأفادت الوزارة بأن السفر سيكون للأسماء الواردة في كشف المسافرين رقم (2023/5)، كما وكشف الجوازات المصرية رقم (2023/5).
وشددت على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشفين انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.
وأفادت الوزارة بأنه لا يُسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره الذي يتم تحديده وفق الإعلانات الصادرة عن الهيئة.
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