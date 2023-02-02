سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة شروق البدن من سجن الدامون

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسيرة الإدارية شروق البدن (27 عاما) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، من سجن "الدامون".







وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأن الاحتلال أفرج عن البدن بعد أن أمضت نحو 14 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح أن البدن تعرضت للاعتقال لأول مرة في الـ15 من تموز/ يوليو 2019، وأمضت عاماً رهن الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالها في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وأمضت 8 أشهر كذلك، وأفرج عنها في شهر أيار / مايو 2021، ثم أعيد اعتقالها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2021، علما أنها أم لطفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام.