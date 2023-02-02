الوزيران غنيم والعسيلي يبحثان آلية حل مشكلة ربو مناشير الحجر في المنطقة الصناعية بالخليل

استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس.

وبحث الجانبان، جملة من القضايا المشتركة بين الجانبين وتحديدا بحث آليات العمل المناسبة لحل مشكلة ربو مناشير الحجر في المنطقة الصناعية في مدينة الخليل بشكل جذري من خلال إيجاد حلول فنية ملائمة تساهم في تحقيق الآثار الإيجابية في النواحي البيئية والاقتصادية.





وأضافا: هذا يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من قبل الجهات ذات العلاقة لايجاد الحلول الجذرية المناسبة لها.





واتفق الوزيران على أن يتم رفع التوصيات الفنية والتنفيذية للحكومة للاتخاذ الإجراء المناسب بالخصوص.

رام الله - دنيا الوطن