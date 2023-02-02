روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفجير خط الغاز "نورد ستريم"

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، اتهامات إلى الولايات المتحدة الأميركية بالتورط بشكل مباشر بعملية تفجير خط الغاز "نورد ستريم".وقال لافروف إن المستشار الألماني أولاف شولتس "معروف بقدرته على تغيير موقفه بسرعة كافية"، إذ قال الأخير إن (ناتو) لن يقاتل أبداً ضد روسيا، وقالت وزيرة خارجيته إنهم يقاتلون بالفعل.وأضاف إن كل الأطراف "تريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا، لكن عامل الوقت ليس العامل الرئيسي"، مشيراً إلى زيادة الحاجة إلى نقل الأسلحة بعيداً من الأراضي الروسية كلما زاد الغرب من تزويد نظام كييف بها.كما دعا لافروف إلى عدم محاولة إقناع كييف بالعودة إلى المفاوضات مع موسكو، وفق قناة (الميادين).يذكر أن انفجارات خطَّي الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، المخصَّصين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وقعت في أيلول/ سبتمبر الماضي.