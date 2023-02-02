شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية
رام الله - دنيا الوطن
التقت د.آمال حمد وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، مع وفد من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية ضمن مشروع " تعزيز القيادة السياسية للمرأة" والذي ينفذه طاقم شؤون المرأة، وبحضور د.أريج عودة رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة ووفد من الطاقم.

وأشادت د.حمد في كلمتها بدور الطاقم حيث يعتبر مؤسسة وطنية تضم كل ألوان الطيف الفلسطيني له إمتداد حقيقي في الوطن، وله بصمة واضحة في العمل على القضايا الإجتماعية، ودور فاعل ومؤثر في قضايا النساء وتعزيز حقوقهن.

وأكدت د.حمد  علي ضرورة زيادة الوعي بالحقوق و الواجبات في المجتمع من خلال حملة توعوية في المدارس لتوجية رسالة الي صناع القرار وأولياء الامور وعمل برامج مسابقات مع التعليم العالي حول حقوق المرأة ونشر الوعي و الفكر وخلق حاله ثقافية ملموسة، والعمل مع الوزرات النظيرة لتمكين الشابات على أرض الواقع وإعطائم فرص في المجتمع، وضرورة الايمان بالذات ومعالجة نقاط الضعف، وتعزيز ثقافة المصطلح وخلق مساحة حوار .

من جهتها أثنت د.عودة على التعاون الدائم بين الطاقم والوزارة وأكدت على أهمية بناء قدرات الأطر النسوية، وحشد الطاقات لمناصرة قضايا المرأة الفلسطينية، وصولاً لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وناقش الحضور عدد من القضايا أهمها المشاركة السياسية والمساءلة والنوع الاجتماعي والمبادرات والتخطيط من منظور النوع الاجتماعي، والعمل على إعداد دراسة تتعلق بالسياق السياسي والاجتماعي والقانوني الحالي والتي تؤثر على مشاركة النساء في صنع القرار، وترتيب زيارات إلى صناع القرار لمناقشة تعزيز مشاركة النساء بالقيادة.

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