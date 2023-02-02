تفاصيل لقاء العالول بالقنصل البريطاني في القدس

التقى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.





وبحث الجانبان آخر التطورات الميدانية، والتدهور الخطير بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت آخرها المجزرة التي حدثت في مخيم جنين، وتواصل اعتداءات المستوطنين.







وقال العالول إن "حالة استمرار وجود الاحتلال تجعل لشعبنا حقا لمقاومته والتصدي لسياساته العنصرية والإرهابية".

رام الله - دنيا الوطنبدورها، أكدت كورنر رفض بريطانيا لكل أشكال التصعيد والتوتر والالتزام بحل الدولتين، حتى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.