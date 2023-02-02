الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم عددٍ من منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها اعتداء اليوم على كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة.وحذرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، من الإقدام على تهجير الفلسطينيين من قرية (الخان الأحمر)، "حيث إن في تهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".وشددت على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال، موضحة أن وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف، عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية، من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لينعم الجميع بالأمن والسلام، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.