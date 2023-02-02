إعلام إسرائيلي يكشف الحالة الصحية لضابط المظليين المُصاب بعملية سلوان

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، الحالة الصحية لضابط المظليين المُصاب في عملية سلوان الأخيرة.ووفق موقع (سيروجيم) الإسرائيلي، فإن تدهورًا جديدًا طرأ على صحة ضابط المظليين الذي أُصيب في عملية سلوان.وأضاف الموقع: تشير نتائج التصوير المقطعي إلى تعقيد شديد ومخاطر كبيرة جراء إصابته في الرأس.ويشار إلى أن عملية سلوان التي نفذها الفتى محمد عليوات السبت الماضي أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين من بينهم ضابط المظليين.