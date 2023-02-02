اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة تناقش عدداً من القوانين

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة اجتماعًاً دوريًا؛ لمناقشة عدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس والنائب محمد شهاب والنائب يونس الأسطل.وناقشت اللجنة قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقانون المسؤولية الطبية وقانون معدل لقانون المخدرات.وتابعت اللجنة ردود الأمانة العامة على تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك ملف هيئة الزكاة الفلسطينية.وأقرت اللجنة عمل دراسة لحل تنازع الصلاحيات في الاختصاص الوظيفي بين المحاكم النظامية والشرعية بشأن تطبيق الدية وما يتعلق بها.