وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

أفاد موقع (أكسيوس) الأميركي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، زار العاصمة السودانية، الخرطوم اليوم والتقى رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.



كما ذكرت وكالة (رويترز) أن وفداً إسرائيلياً زار السودان لبحث توقيع اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين.



وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، نقلت في تقرير لها صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن السودان يستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم بمساعدة أمريكية حققت تقدما ملموسا بقرب التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات.



وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، أن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميًا إلى اتفاقيات "إبراهام" التاريخية، مما يفتح الباب الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل" على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020.



رام الله - دنيا الوطن