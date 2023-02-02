رئيس سلطة المياه يفتتح ورشة عمل إعداد الخطة الريادية للحصاد المائي





كما تخلل ذلك مناقشة قضايا متعلقة بتنفيذ الدراسة، والمواقع المقترحة والقدرة التخزينية والمعايير الفنية لتحديد أولويات تنفيذ المشاريع على المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد.



رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم ورشة عمل إعداد الخطة الريادية للحصاد المائي بحضور الشركة الاستشارية التركية وعدد من الخبراء والمختصين من سلطة المياه والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية، والتي تهدف الى اشراك كافة أصحاب العلاقة في تطوير استراتيجية الحصاد المائي لتجميع المياه السطحية وتخزينها واستخدامها في قطاعات مختلفة أهمها قطاع الزراعة.وأكد غنيم على أهمية الاستفادة من كافة المصادر المائية المتاحة من تقليدية وغير تقليدية لسد العجز في الطلب المتنامي على المياه لكافة الاستخدامات، حيث ان تطوير مصادر المياه هو ضمن الغايات الرئيسية لسلطة المياه.وأشار م. غنيم الى أنه وبالرغم من التحديات التي يواجهها قطاع المياه بسبب سيطرة الاحتلال على اكثر من 85% من مصادر المياه التقليدية، الا ان سلطة المياه ماضية وبإصرار في الاستفادة من كافة المصادر المتاحة بما يضمن تزويد المياه لكافة الاستخدامات وتعزيز الصمود بما يتوافق مع الاستراتيجية الحكومية، حيث باشرت سلطة المياه في إعداد الدراسات لإنشاء سد الفارعة عملا بهذه الاستراتيجية.وتم خلال الورشة تقديم عرضاً مفصلاً من قبل الاستشاري التركي استعرض خلاله آليات التنفيذ والمخرجات، والجداول الزمنية اللازمة للانتهاء من الدراسة.