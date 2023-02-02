شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر كانون ثاني /يناير 2023م، حيث واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي، والاعتداء على المقدسيين وسفك دمائهم والتنكيل بهم.

وشهد الشهر المنصرم استشهاد 5 مقدسيين، وهم المواطن سمير عوني حربي أصلان (41عاما)، بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، والفتى محمد علي محمد علي (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط شمال القدس، والشاب يوسف يحيى عبد الكريم محيسن (22 عاما) متأثراً بإصابته، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس، عقب قمع مسيرة خرجت تنديداً بعدوان الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها في جنين، والفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والشاب خيري علقم (21 عاماً) في مدينة القدس المحتلة.

واقتحم نحو 4500 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشدد من شرطة وقوات الاحتلال، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضوي (كنيست) السابقين موشيه فيجلين ويهودا غليك.

وهدمت قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص خلال شهر كانون ثاني / يناير نحو 30 منزلاً ومنشأة بالقدس المحتلة.

ونفذت قوات الاحتلال خلال الشهر المنصرم نحو 250 حالة اعتقال في القدس، كما وأصدرت محاكم الاحتلال 11 حكماً بالسجن الإداري و26 حكماً آخر بالسجن الفعلي من ضمنها 4 أحكام لقاصرين.

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