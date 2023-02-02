الاحتلال يهدم منزلين بنابلس ويقتحم مسجدًا في البيرة

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في قرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزل المواطن محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا.وهدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن المقدسي مصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، بدعوى البناء في المنطقة "ج".وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم عدد من المنازل في قرية دوما، ويواجه أهلها 200 إخطار بوقف البناء والهدم لمنازل ومنشئات مختلفة في القرية التي يحاصرها الاستيطان.كما اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، مسجد علي بن أبي طالب في مدينة البيرة، وفتشته.وصعدت قوات الاحتلال، خلال الأيام الماضية، من عمليات الهدم لمنازل ومنشئات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.وطالت عمليات الهدم أمس الأربعاء، منشأة زراعية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومنزلين في بيت جالا والولجة شمال غرب بيت لحم.وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال أمس، منشأة تجارية بحي وادي الحمص في صور باهر.وتشهد بلدات القدس عمليات هدم لمنازل المواطنين، تحديدا في بلدة جبل المكبر، وذلك تنفيذا لمخطط احتلالي بهدم 14 منزلا، بناء على قرارات (كابينت) الاحتلال، وسط تحد وصمود مقدسي رفضًا لسياسات الهدم والتشريد.