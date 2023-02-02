"الميزان" ينظم لقاءً مع عدد من التجار المستوردين في مقره في رفح

في إطار متابعة شكاوى المواطنينالميزان ينظم لقاء مع عدد من التجار المستوردين في مقره في رفح نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقره في محافظة رفح اليوم الخميس الموافق 23/2/2023، لقاءً مع عدد من تجار قطاع غزة المستوردين، حيث عقد اللقاء بعد تلقي المركز عدداً من الشكاوى المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية الفلسطينية عند فحص البضائع الوارة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.





هذا وافتتح اللقاء مسؤول مقر الميزان في رفح أ. محمد عبد الله، وأوضح للمدعوين أن هدف اللقاء هو الاستماع إلى شكاوى المواطنين التي قد تؤثر على حقوق الإنسان، والبحث في الآليات والتدابير الكفيلة بتذليل العقبات أمام تمتع المواطنين بحقوقهم.





من جانبهم، تحدث التجار عن الصعوبات التي تواجههم عند استيراد البضائع والسلع وإدخالها إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، حيث لا يجري مراعاة محتويات الحاويات من البضائع عند فحصها من قبل أفراد الجمارك والأمن، إذ يستخدمون الأدوات الحادة في تمزيق أغلفة البضائع لفحص محتواها، ما يعرض بعضها للتمزيق والتلف، ويلجأ التاجر للتخلص منها أو بيعها بثمن زهيد، وبالتالي يتعرض التاجر لخسائر مادية.





وفي نهاية اللقاء، شكر عبد الله الحضور مؤكداً على أهمية المطالب التي تقدموا بها، وأن المركز سيتواصل مع الجهات الرسمية وصاحبة الاختصاص وفي مقدمتها دائرة الجمارك والمعابر وسيسعى لحل هذه المشكلات

رام الله - دنيا الوطن