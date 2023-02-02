تيسير خالد: مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بضوء أخضر أميركي‎‎

رام الله - دنيا الوطنندد تيسير خالد بالضغوط التي مارسها وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن على القيادة الفلسطينية بهدف دفعها لقبول خطة أمنية أمريكية تهدف لإعادة ما أسماه سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على جنين ونابلس في اطار خطة تشمل تدريب قوة فلسطينية لمواجهة ما أسمته المسلحين ، كان قد أعدها قبل أسابيع المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فنزل بشكل مشترك مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وذلك لمنع تدهور الأوضاع الى انتفاضة ثالثة ووقف تراجع سيطرة الأمنية الفلسطينية على المدينتين، الذي اعتبره الجنرال الأميركي السبب الرئيسي للتصعيد .وأضاف أن ذلك يحدث في الوقت الذي لم تضيع فيه سلطات الاحتلال وقتا في مصادقة ما يسم بلجنة التخطيط والبناء اللوائية الاسرائيلية في القدس المحتلة، على إيداع خطتين استيطانيتين في الثوري وعلى أجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر جنوب العاصمة الفلسطينية، وفي مستوطنتي "كريات يوفيل" و"أرنونا" بإجمالي يصل إلى 1,200 وحدة استيطانية ، ما أن غادر بلينكن المنطقة ، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا في سياق ضوء أخضر تلقته سلطات الاحتلال من الوزير الأميركي والفريق ، الذي تركه وراءه في القدس المحتلة لمواصلة الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بالعروض الهزيلة التي قدمها الى الجانب الفلسطيني في زيارته الأخيرة للمنطقة .وفي ضوء هذه المواقف الأميركية وما تحمله من مؤشرات بالغة الخطورة، اكد تيسير خالد سقوط كل الرهانات على موقف أميركي متوازن وغير منحاز من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ودعا الى تطوير الموقف الفلسطيني بالثبات على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال ، الذي لاقى ارتياحا وترحيبا في اوساط الرأي العام الفلسطيني، بخطوات إضافية في سياق تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني بما فيها تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة وتحكم الادارة المدنية في بيت ايل ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ومتابعة ملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل في جميع المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.