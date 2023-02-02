شؤون فلسطينية

وزير العمل يطلع مسؤولة أممية على تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية

وزير العمل يطلع مسؤولة أممية على تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، على مجمل الوضع السياسي القائم في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة، ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، وينعكس سلبا على المنطقة ككل.

ونوه أبو جيش إلى توقف مفاوضات عملية السلام التي لا تزال تراوح مكانها، في ظل عدم وجود ضغط دولي حقيقي على إسرائيل للقبول بالقرارات الدولية ذات العلاقة، داعيا الأمم المتحدة للعب دورها الحقيقي حيال ذلك، بالإضافة إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما تمارسه إسرائيل من عمليات قتل يومية للفلسطينيين وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي بهدف توسيع الاستيطان.

كما أشار أبو جيش إلى السياسات والإجراءات التي تنتهجها إسرائيل التي من شأنها أن تقوض الاقتصاد الفلسطيني وتمنع إحداث أي تنمية شاملة في فلسطين، حيث تمنع الاستثمار والعمل داخل المنطقة المسماة ج وتسيطر على الموارد الطبيعية وتعوق حرية الحركة للأفراد والبضائع  من خلال الحواجز المنتشرة على امتداد ارض الوطن وتسيطر على الحدود والمعابر، إضافة إلى احتجاز أموال المقاصة المستحقة ما يسبب ازمة مالية للحكومة الفلسطينية.

ومن جانب آخر، بحث أبو جيش مع هاستينغز آليات التعاون والتنسيق المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني، حيث اطلعها على آخرالمستجدات حول اجتماع الشركاء لدعم التشغيل المزمع عقده في 23 شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحشد دعم مالي لتنفيذها، والتي من شأنها تحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار أبو جيش إلى أوضاع العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 48، والانتهاكات الإسرائيلية الممارسة بحقهم، من عمليات إذلال يومية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية خلال عبورهم ومغادرتهم لعملهم، وأماكن عملهم التي تفتقر إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزجّهم في أعمال خطرة ما أدى لوفاة 38 عاملا منهم، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم المالية المتراكمة منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا.

أخبار ذات صلة

شاهد: كتائب القسام تتصدى لطيران الاحتلال بصواريخ أرض جو

شاهد: كتائب القسام تتصدى لطيران الاحتلال بصواريخ أرض جو

&quot;هيومن رايتس ووتش&quot;: إغلاق منازل الفلسطينيين جريمة حرب

"هيومن رايتس ووتش": إغلاق منازل الفلسطينيين جريمة حرب

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية

تفاصيل لقاء العالول بالقنصل البريطاني في القدس

تفاصيل لقاء العالول بالقنصل البريطاني في القدس

&quot;الصحة&quot; تنشر حصيلة الشهداء خلال العام الماضي بالضفة والقطاع

"الصحة" تنشر حصيلة الشهداء خلال العام الماضي بالضفة والقطاع

جيش الاحتلال يعتقل شابًا بزعم التخطيط لعملية داخل أراضي 48

جيش الاحتلال يعتقل شابًا بزعم التخطيط لعملية داخل أراضي 48

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات نتنياهو تخريب للجهود الأمريكية المبذولة لوقف التصعيد

"الخارجية": تصريحات نتنياهو تخريب للجهود الأمريكية المبذولة لوقف التصعيد

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة تناقش عدداً من القوانين

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة تناقش عدداً من القوانين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية

وزيرة شؤون المرأة تلتقي وفداً من القيادات النسوية وعضوات مجالس محلية

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة تناقش عدداً من القوانين

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة تناقش عدداً من القوانين

مركز فلسطين: 540 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 10 نساء و92 طفل

مركز فلسطين: 540 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 10 نساء و92 طفل

هيئة الأسرى توضح تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين جربوع وغوادرة

هيئة الأسرى توضح تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين جربوع وغوادرة

رئيس سلطة المياه يفتتح ورشة عمل إعداد الخطة الريادية للحصاد المائي

رئيس سلطة المياه يفتتح ورشة عمل إعداد الخطة الريادية للحصاد المائي

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

الاحتلال يهدم منزلين بنابلس ويقتحم مسجدًا في البيرة

الاحتلال يهدم منزلين بنابلس ويقتحم مسجدًا في البيرة

تيسير خالد: مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بضوء أخضر أميركي‎‎

تيسير خالد: مصادقة الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة بضوء أخضر أميركي‎‎

منوعات

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد &quot;ليلة صوت الأرض&quot;

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد "ليلة صوت الأرض"

&quot;قلة أدب وسفالة&quot;.. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل &quot;الجميلة&quot;

"قلة أدب وسفالة".. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل "الجميلة"

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

&quot;حجم الورم كبير&quot;.. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

"حجم الورم كبير".. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

كم بلغت إيرادات فيلم &quot;أنا لحبيبي&quot; في أول أيام عرضه؟

كم بلغت إيرادات فيلم "أنا لحبيبي" في أول أيام عرضه؟

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

منة فضالي تقلق الجمهور: بموت بقالي 3 أيام

عربي

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة &quot;غراد&quot;

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة "غراد"