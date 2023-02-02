مستوطنون يقتحمون كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطمون محتوياتها

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة.وقالت محافظة القدس في بيان صحفي مقتضب، إن ثلاثة مستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها.وأضافت أن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطنين، الذين لا يزالون في المكان.وتتعرض كنائس القدس وممتلكات المسيحيين إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، والتي كان آخرها تحطيم شواهد 30 قبرا في مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس الشرقية.