هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس





وردا على هذا الاجراء الظالم، أعلن الأسير أبو نايفة إضرابه عن الطعام، وقام بإرجاع كافة الوجبات ، وأكد أنه لن يتراجع لحين إنهاء عزله.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها فواز شلودي، أن الأسير محمد نايفة " أبو ربيعة" من مدينة طولكرم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس، وذلك احتجاجا على تجديد عزله من قبل إدارة سجن أيلون.وقد مثل الأسير الأسبوع الماضي أمام لجنة داخلية بخصوص العزل، وكان من المفترض أن يتم إنهاء عزله بتاريخ 30/01/2023، لكن اللجنة لم تعطه أي قرار، وتفاجأ فيما بعد بتجديد عزله على الرغم من عدم وجود أسباب واضحة لذلك.