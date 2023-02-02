شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس
الأسير أبو ربيعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها فواز شلودي، أن الأسير محمد نايفة " أبو ربيعة" من مدينة طولكرم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس، وذلك احتجاجا على تجديد عزله من قبل إدارة سجن أيلون.

وقد مثل الأسير الأسبوع الماضي أمام لجنة داخلية بخصوص العزل، وكان من المفترض أن يتم إنهاء عزله بتاريخ 30/01/2023، لكن اللجنة لم تعطه أي قرار، وتفاجأ فيما بعد بتجديد عزله على الرغم من عدم وجود أسباب واضحة لذلك. 

وردا على هذا الاجراء الظالم، أعلن الأسير أبو نايفة إضرابه عن الطعام، وقام بإرجاع كافة الوجبات ، وأكد أنه لن يتراجع لحين إنهاء عزله.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون كنيسة &quot;حبس المسيح&quot; في القدس ويحطمون محتوياتها

مستوطنون يقتحمون كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطمون محتوياتها

&quot;التشريعي&quot; بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

"التشريعي" بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة &quot;أبو ربيعة&quot; يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

وفاة مواطنة ونجلها اختناقاً شرق غزة

وفاة مواطنة ونجلها اختناقاً شرق غزة

تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قيادي بحماس يُعلق على عدم تصويت فلسطين لصالح استضافة السعودية كأس آسيا

قيادي بحماس يُعلق على عدم تصويت فلسطين لصالح استضافة السعودية كأس آسيا

إسرائيل تقتطع 100 مليون شيكل إضافية من المقاصة

إسرائيل تقتطع 100 مليون شيكل إضافية من المقاصة

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

"المرور" بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التشريعي&quot; بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

"التشريعي" بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة &quot;أبو ربيعة&quot; يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

"المرور" بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

أسعار الذهب في فلسطين الخميس

أسعار الذهب في فلسطين الخميس

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

حماس: سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني

حماس: سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني

منوعات

طارق الدسوقي يوضح موقف طلبه المأذون خلال لقائه ياسمين عز

طارق الدسوقي يوضح موقف طلبه المأذون خلال لقائه ياسمين عز

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل &quot;أزمة منتصف العمر&quot; حول الانتقادات الموجّهة له

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر" حول الانتقادات الموجّهة له

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم &quot;أخي فوق الشجرة&quot;

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم "أخي فوق الشجرة"

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

عربي

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة &quot;غراد&quot;

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة "غراد"