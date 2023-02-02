"هآرتس": السودان في طريقه لتوقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، في تقرير لها صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن السودان يستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.وأوضحت الصحيفة، أن الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم بمساعدة أمريكية حققت تقدما ملموسا بقرب التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات.وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، أن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها أن "السودان في طريقه للانضمام رسميًا إلى اتفاقيات "إبراهام" التاريخية، مما يفتح الباب الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل" على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020.يشار إلى أنه وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى اتفاقيات "إبراهام"، إلا أن السودان لم يوقع رسميًا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.