دولي

الشرطة الإسرائيلية ترفع تقييمها لمستوى التهديد ضد المستشارة القانونية للحكومة

الشرطة الإسرائيلية ترفع تقييمها لمستوى التهديد ضد المستشارة القانونية للحكومة
المستشارة القانونية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الشرطة رفعت تقييمها لمستوى التهديد ضد المستشارة القانونية للحكومة غالي باهارف ميارا، إلى المستوى 6 "أعلى مستوى موجود".

وأضافت القناة أنه تم إقرار تعزيز إضافي لإجراءات الحماية حولها.

ونقلت (القناة 12)، عن مسؤولين أمنيين قولهم: إن هذا المستوى يمثل "تهديدًا حقيقيًا باحتمال تعرضها لهجوم"، فيما يأتي القرار وسط تكهنات بأن تنشر المستشارة اليوم رأيها في التعديلات القانونية للحكومة.

ومن بين أسباب هذه الخطوة الاتهامات التي وجهها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير للمستشارة القانونية، بأنها لم تسمح بسد منافذ منزل منفذ عملية القدس يوم الجمعة الماضي.

وفي رسالة بعثت بها الى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغته بَهراف ميارا، بأن عليه الامتناع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في إصلاح الجهاز القضائي، وذلك بسبب تضارب المصالح فيما يتعلق بمحاكمته.

وأضافت أن مكتبها حدد ذلك في وثيقة قانونية ملزِمة، ولا تسري تعليمات المستشارة على عملية التصويت على الإصلاحات في (كنيست)، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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