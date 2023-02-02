شؤون فلسطينية

تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وطالت الحملة 27 مواطناً غالبيتهم من رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان (19 عاما)، عمر راقي ابو عليا (19 عاما)، باسل راقي ابو عليا، الشقيقين أحمد ومحمد بشار ابو عليا، وسيم حميد نعسان، باسل منير ابو عليا، محمد سمير ابو عليا، فادي شحادة ابو عليا، عثمان احمد نعسان (18 عاما)، محمد مصطفى ابو عليا (27 عاما)، اديب حمدالله نعسان (18 عاما)، محمد احمد (أبو راضي) ابو عليا (19 عاما)، محمد عاطف أبو عليا (29 عاما)، من قرية المغير، شمال شرق رام الله، وليث عاهد حمايل، وناجي رياض المالكي من قرية كفر مالك شرق رام الله، والأشقاء صديق العوري (21 عاما)، ومحمد (26 عاما)، وموسى (30 عاما)، من مدينة البيرة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد شادي قاسم (19 عاما)، ونايف صالح أبو الرب (24 عاما)، وسيف خالد شحادة (23 عاما)، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين شادي بشكار، ونور خويرة، من منطقة المساكن الشعبية، والشاب يزن عوادة من حي النور.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء محمد القواسمي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون كنيسة &quot;حبس المسيح&quot; في القدس ويحطمون محتوياتها

مستوطنون يقتحمون كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطمون محتوياتها

&quot;التشريعي&quot; بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

"التشريعي" بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة &quot;أبو ربيعة&quot; يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

وفاة مواطنة ونجلها اختناقاً شرق غزة

وفاة مواطنة ونجلها اختناقاً شرق غزة

تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قيادي بحماس يُعلق على عدم تصويت فلسطين لصالح استضافة السعودية كأس آسيا

قيادي بحماس يُعلق على عدم تصويت فلسطين لصالح استضافة السعودية كأس آسيا

إسرائيل تقتطع 100 مليون شيكل إضافية من المقاصة

إسرائيل تقتطع 100 مليون شيكل إضافية من المقاصة

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

"المرور" بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التشريعي&quot; بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

"التشريعي" بغزة يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة &quot;أبو ربيعة&quot; يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

هيئة الأسرى: الأسير محمد نايفة "أبو ربيعة" يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ الأمس

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

"المرور" بغزة تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير خلال يناير

موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

موعد صرف رواتب المتقاعدين بغزة

أسعار الذهب في فلسطين الخميس

أسعار الذهب في فلسطين الخميس

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية

حماس: سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني

حماس: سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني

منوعات

طارق الدسوقي يوضح موقف طلبه المأذون خلال لقائه ياسمين عز

طارق الدسوقي يوضح موقف طلبه المأذون خلال لقائه ياسمين عز

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

بدر خلف ينشر أول صورة جريئة مع زوجه وسط انتقادات لاذعة

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

سعد الصغير ينفصل مجدداً عن الراقصة برلنتي عامر

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل &quot;أزمة منتصف العمر&quot; حول الانتقادات الموجّهة له

أول تعليق جريء لمؤلف مسلسل "أزمة منتصف العمر" حول الانتقادات الموجّهة له

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم &quot;أخي فوق الشجرة&quot;

شاهد.. رامز جلال ينشر كواليس فيلم "أخي فوق الشجرة"

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

اختفاء آمال ماهر وحذف أغانيها يتصدّر الترند من جديد

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

نادين نسيب نجيم تفاجئ جمهورها بصور مقربة دون مكياج

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

ما حقيقة إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان؟

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الحكم النهائي على محمد رمضان بقضية سب وقذف عمرو أديب

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

الموت يُفجع الفنان السوري باسم ياخور

عربي

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة &quot;غراد&quot;

استهداف قاعدة تركية في العراق بصواريخ فئة "غراد"