تركزت في رام الله.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطالت الحملة 27 مواطناً غالبيتهم من رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان (19 عاما)، عمر راقي ابو عليا (19 عاما)، باسل راقي ابو عليا، الشقيقين أحمد ومحمد بشار ابو عليا، وسيم حميد نعسان، باسل منير ابو عليا، محمد سمير ابو عليا، فادي شحادة ابو عليا، عثمان احمد نعسان (18 عاما)، محمد مصطفى ابو عليا (27 عاما)، اديب حمدالله نعسان (18 عاما)، محمد احمد (أبو راضي) ابو عليا (19 عاما)، محمد عاطف أبو عليا (29 عاما)، من قرية المغير، شمال شرق رام الله، وليث عاهد حمايل، وناجي رياض المالكي من قرية كفر مالك شرق رام الله، والأشقاء صديق العوري (21 عاما)، ومحمد (26 عاما)، وموسى (30 عاما)، من مدينة البيرة.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد شادي قاسم (19 عاما)، ونايف صالح أبو الرب (24 عاما)، وسيف خالد شحادة (23 عاما)، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين شادي بشكار، ونور خويرة، من منطقة المساكن الشعبية، والشاب يزن عوادة من حي النور.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء محمد القواسمي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

