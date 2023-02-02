قيادي بحماس يُعلق على عدم تصويت فلسطين لصالح استضافة السعودية كأس آسيا





وقال مدير الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري: إن "امتناع مندوب السلطة التصويت لصالح استضافة السعودية كأس آسيا 2027 هو خطأ غير مقبول".





وأضاف في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): أنه "لا يعبر عن موقف شعبنا تجاه أشقائنا السعوديين".













وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، أوضح سبب عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027، مشيرًا إلى أن مندوب الاتحاد الفلسطيني "أخطأ" بعدم التصويت للمملكة.

وقال الرجوب في مقطع فيديو مع صحيفة (الرياضية) السعودية: "تحية لجميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم".

وأضاف قائلا: "واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي ولأسباب صحية طارئة وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وختم الرجوب قائلا: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر"، حسب قوله.

يذكر أن السعودية فازت بحق استضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها بعد انسحاب جميع منافسيها الذين كان آخرهم الاتحاد الهندي لكرة القدم.

رام الله - دنيا الوطنعلق قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عدم تصويت السلطة الفلسطينية، لصالح السعودية في ملف استضافة كأس الأمم الآسيوية 2027.