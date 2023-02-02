إسرائيل تقتطع 100 مليون شيكل إضافية من المقاصة

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش قراراً باقتطاع أموال إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".وأوضح موقع (القناة 7) صباح اليوم الخميس، أن سموتريتش وقع قراراً باقتطاع مضاعف من الأموال قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضراب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.ولفت إلى أن هذه الاقتطاعات ستذهب كتعويضات لعائلات قتلى العمليات التي ينفذها فلسطينيون، بدلاً من أن تحولها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.وكان سموتريتش، وقع مطلع العام الجاري 2023، قراراً بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).