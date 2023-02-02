فدا يؤكد على خطورة الإجراءات التعسفية التي تتجه حكومة الاحتلال لفرضها على الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا)، وقوفه إلى جانب أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال وهم يعلنون حالة التعبئة الشاملة استعدادا لمواجهة الإجراءات التعسفية التي تسعى حكومة أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل لفرضها عليهم، داعيا إلى أوسع حملة تضامن شعبي مع أسرانا البواسل، وإلى إسناد هذه الحملة عربيا ودوليا لإحباط هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة.وقال عضو اللجنة المركزية لـ (فدا)، بسام حسونة إن الأسرى أعلنوا التعبئة الشاملة في كافة السجون استعدادا لمواجهة وطنية واسعة ضد الإجراءات المشار إليها.وأشار إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تأتي عقب زيارة ما يسمى وزير الأمن القومي الاسرائيلي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى السجون الإسرائيلية .وأكد حسونة " أن على بن غفير أن يسأل من سبقوه من وزراء، ولوحوا على مدار عقود بفرض أقصى أنواع الإجراءات بحق الأسرى؛ كيف كان مصير إجراءاتهم؟"