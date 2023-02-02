الأحمد: حماس اقترحت تشكيل مجلس وطني مؤقت ولا انتخابات في ظل الانقسام









رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن الجميع يتطلع للتحرك الجزائري الجديد بعد التوقيع على (إعلان الجزائر) من أجل إنهاء الانقسام، مبيناً أن لا تقدم حتى اللحظة في الملف.وأوضح الأحمد في مقابلة مع قناة "المشهد" أن (حماس وفتح) قدمتا أوراقاً للجزائر تضمن آليات تنفيذ اتفاق (إعلان الجزائر)، معتبراً أن الورقة التي قدمتها حماس "لا تمت لإعلان الجزائر بصلة" وورقة فتح من صلب (إعلان الجزائر) والاتفاق الموقع في القاهرة.وأشار إلى أن أهم ما تم طرحه في الورقة هو "إقامة حكومة وحدة وطنية تبدأ بالتحضير لإجراء الانتخابات وفرض سلطة واحدة في الضفة وغزة وفق القانون الموحد والنظام الأساسي.ولفت الأحمد إلى أن (حماس) اقترحت تشكيل مجلس وطني مؤقت، مضيفاً "وكأنهم يريدون منظمة تحرير جديدة، وقلنا لهم هذا حلم اليقظة ولا يمكن أن يقبل ذلك أي فلسطيني".وقال الأحمد: "لا يمكن إجراء انتخابات قبل إنهاء الانقسام"، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام من أجل التوجه للانتخابات وفتح الأبواب أمام الأجيال الشابة والسلطة ديمقراطية من بدايته ومع تداول السلطة".