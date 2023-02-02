أسعار الذهب في فلسطين الخميس

الوحدة شيكل دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 216.94 شيكل $62.85 سعر الذهب عيار 22 198.87 شيكل $57.61 اسعار الذهب عيار 21 189.83 شيكل $54.99 اسعار الذهب عيار 18 162.71 شيكل $47.14 سعر الذهب عيار 14 126.55 شيكل $36.66 سعر الذهب عيار 12 108.47 شيكل $31.42 اسعار أوقية الذهب 6,747 شيكل $1,955 أسعار جنيه الذهب 1,519 شيكل $439.95 أسعار كيلو الذهب 216,945 شيكل $62,849



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي: