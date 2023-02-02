أسعار الذهب في فلسطين الخميس
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الخميس 2 فبراير 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
|الوحدة
|شيكل
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|216.94 شيكل
|$62.85
|سعر الذهب عيار 22
|198.87 شيكل
|$57.61
|اسعار الذهب عيار 21
|189.83 شيكل
|$54.99
|اسعار الذهب عيار 18
|162.71 شيكل
|$47.14
|سعر الذهب عيار 14
|126.55 شيكل
|$36.66
|سعر الذهب عيار 12
|108.47 شيكل
|$31.42
|اسعار أوقية الذهب
|6,747 شيكل
|$1,955
|أسعار جنيه الذهب
|1,519 شيكل
|$439.95
|أسعار كيلو الذهب
|216,945 شيكل
|$62,849