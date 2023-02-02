مقتل إسرائيلي متأثراً بإصابته في عملية "إلعاد"





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل مستوطن إسرائيلي متأثراً بإصابته بجروح خطيرة، في عملية "إلعاد" والتي وقعت قبل قرابة عدة أشهر.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن المستوطن شمعون معطوف الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية "إلعاد" قبل نحو تسعة أشهر، قُتل متأثرًا بجراحه، ويرتفع بذلك قتلى عملية إلعاد إلى أربعة فيما أصيب آخرين بجراح مختلفة.يذكر أن العملية المزدوجة (طعن باستخدام الفأس، واطلاق النار)، التي وقعت في منطقة "إلعاد" شرقي تل أبيب، في السادس من أيار/ مايو 2022، أسفرت حينها عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، فيما أصيب أربعة آخرون، بينهم اثنين وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطة، وواحدة بالطفيفة.ونفذ العملية، الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، حيث تمكنا من التنقل بين مواقع عدة في متنزه بالبلدة، وهما يحملان سلاحاً نارياً وفأساً، حتى لحظة القبض عليهم من قبل قوات الاحتلال.