الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي في الأراضي الفلسطينية



وهذه الليلة، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة، بارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتتأثر البلاد يوم السبت المقبل، بمنخفض جوي، ويكون الجو بارداً، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



أما الأحد، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفاً، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في مناطق الأغوار، شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.







رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين والآخر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.