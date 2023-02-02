شؤون فلسطينية

حماس: سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني

حماس: سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، الخميس، إن "غارات الاحتلال على غزة هو إكمال لحلقات العدوان الذي يشنه ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويصعد من هجمته على أسرانا الأبطال".

وأكد قاسم، في تصريح لإذاعة (الأقصى): "أن وجود الحكومة اليمينية بسياستها المتطرفة يفتح الباب واسعاً أمام التصعيد الميداني"، مضيفاً: "نحن أمام فعل بطولي لكتائب القسام في التصعيد لعدوانه وقصفه للقطاع ، وسيبقى القسام درع الشعب وسيفه". 

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً للمقاومة، وسط القطاع بعدة صواريخ، كما استهدفت موقع (بدر) التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.

من جانبها، ردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات (بئيري)، و(كفار عزة)، في غلاف القطاع، كما أطلقت مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، فجر الخميس، تصديها لطائرات الاحتلال التي استهدفت مواقع المقاومة، بصواريخ أرض جو.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "قامت وسائط الدفاع الجوي التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام فجر اليوم الخميس الموافق 02-02-2023م بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

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