كتائب القسام: وسائط الدفاع الجوي تصدت لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، فجر الخميس، تصديها لطائرات الاحتلال التي استهدفت مواقع المقاومة، بصواريخ أرض جو.وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "قامت وسائط الدفاع الجوي التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام فجر اليوم الخميس الموافق 02-02-2023م بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".وكانت طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً للمقاومة، وسط القطاع بعدة صواريخ، كما استهدفت موقع (بدر) التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.من جانبها، ردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات (بئيري)، و(كفار عزة)، في غلاف القطاع، كما أطلقت مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة.