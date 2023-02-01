شاهد.. رئيس بلدية بيت لاهيا: قرار تغيير نفوذ البلدة مرفوض وسنتوجه للمحكمة الإدارية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة علاء العطار، إنه وكل سكان بيت لاهيا يرفضون بشكل قاطع قرار لجنة العمل الحكومي المتعلق بتغيير النفوذ الإقليمي لبلدات محافظة شمال قطاع غزة وبالأخص (بيت حانون وبيت لاهيا وقرية أم النصر).وقال العطار في كلمة له خلال تجمع لسكان بيت لاهيا أمام مقر البلدية، إن هذا القرار يمزق مدينة وتاريخ بيت لاهيا، لافتاً أنهم تقدموا بكل ما لديهم من مستندات ووثائق تاريخية وإدارية وقانونية بأحقية بيت لاهيا في إدارة أراضيها.ولفت العطار إلى أن المجلس البلدي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات القرار، وقد اتخذ قراراً بالاعتراض عليه في وزارة الحكم المحلي ورفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية.في ذات الإطار أصدرت بلدية بيت لاهياً بياناً تفصيليا وتوضيحياً بخصوص القرار، جاء فيه التالي:أهالي بيت لاهيا الكرام، المدينة الواعدة والاسرة الواحدة،،،أمست مدينتنا اليوم على خبر مؤسف مزق أراضيها من خلال إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة بتاريخ 01/02/2023 بشأن الموافقة على استقطاع جزء من أراضي مدينة بيت لاهيا التاريخية لصالح بلديات أخرى.وعليه فقد عقد المجلس البلدي لبلدية بيت لاهيا جلسة طارئة فور صدور هذا الإعلان المؤسف لبحث تداعياته وعليه:-تؤكد بلدية بيت لاهيا على أحقيتها التاريخية والمجتمعية والإدارية في إدارة نفوذ أراضي المدينة بناءً على المستندات والوثائق القانونية والإدارية والتي تم تقديمها لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الاختصاص، حيث أثبتت هذه المستندات والوثائق والقرارات الإدارية بلا أدنى شك تبعية هذه الأراضي التاريخية لها وأحقية البلدية في إدارتها، ويؤسفنا أنه تم الإعلان دون الرجوع الى البلدية، على الرغم من تحذيرنا مرارًا وتكرارًا من مغبة المساس بأراضي بيت لاهيا التاريخية وأثره السلبي على النسيج المجتمعي والوطني.- تؤكد بلدية بيت لاهيا على تمسكها الكامل بنفوذ بيت لاهيا التاريخية، وستسلك كل السبل القانونية والإدارية في سبيل إبطال هذا الإعلان الجائر، كما ترفض البلدية إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي جملةً وتفصيلًا، وتدعو إلى إلغائه للمحافظة على السلم المجتمعي والحق القانوني.والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.